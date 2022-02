Punktlandung: Schnapszahlbabys kamen am 22.2.2022 um 2.22 Uhr zur Welt

Anzeige

Es waren echte Punktlandungen: Mindestens zwei Schnapszahlbabys sind am 22.02.2022 um 2.22 Uhr in Deutschland zur Welt gekommen. Theo bewies im Elbe Klinikum Stade perfektes Timing, Majla erblickte zur selben Zeit im Klinikum in Leverkusen das Licht der Welt.

Theo legte dabei im Elbe Klinikum eine Spontangeburt hin, teilte das Krankenhaus am Dienstag mit. Begleitet durch Hebamme Mehran Ebrahimi kam der 3955 Gramm schwere und 54 Zentimeter große Junge punktgenau um 2.22 Uhr zur Welt. Mutter Jana: „Die Schnapszahl war keineswegs geplant. Als ich am Vorabend gegen 23 Uhr mit Wehen in die Klinik kam, habe ich aber gehofft, dass sich die Geburt bis nach Mitternacht hinauszögert, um den 22. Februar zu erreichen.“ Vater Claas sagte laut der Mitteilung: „Wenn heute Mittwoch wäre, wäre das wohl ein guter Tag, um Lotto zu spielen“. Für Jana und Claas ist es den Angaben zufolge das dritte Kind.

Groß ist auch die Freude im Leverkusener Klinikum, dort kam Majla ebenfalls am 22.02.22 um exakt 2.22 Uhr auf die Welt. „Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, sondern war einfach froh, dass die Kleine endlich da ist,“ sagte Majlas Mutter laut einer Mitteilung des Klinikums. Erst die Hebammen und Ärzte hätten sie auf die Uhrzeit aufmerksam gemacht. Majla ist 50 Zentimeter groß und wiegt 3700 Gramm.