Schmuggler scheuchen Migranten ins Meer – acht Tote

Anzeige

Anzeige

Schmuggler sollen Bootsmigranten unweit des Horns von Afrika ins Meer getrieben und damit für den Tod von mindestens acht Migranten gesorgt haben. Die Leichen seien ans Ufer geschwemmt und von Behörden in Dschibuti bestattet worden, teilte am Sonntag die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit. Zwölf weitere Menschen würden vermisst. 14 weitere Migranten hätten überlebt und medizinische Betreuung erhalten. Alle Insassen sollen aus Äthiopien stammen und vom Jemen nach Dschibuti unterwegs gewesen sein. In der Regel verläuft die Migrationsroute in die andere Richtung - viele zieht es für Arbeit in reichere Golfnationen wie Saudi-Arabien.

Tragödie sei ein Weckruf

Doch die Corona-Pandemie und der blutige Konflikt im Jemen haben die Reise gefährlicher gemacht als ohnehin, weswegen einige Migranten den Rückweg angetreten haben. Vermutlich hätten die Bootsinsassen es nicht nach Saudi-Arabien geschafft, erklärte IOM.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zeugen berichteten, dass drei Schmuggler die jungen Männer und Frauen ins Meer gescheucht hätten. IOM-Sprecherin Yvonne Ndege bezeichnete die Tragödie als einen „Weckruf“. Es könnte zu ähnlichen Vorfällen kommen, da Hunderte Migranten jeden Tag den Jemen verließen und per Boot die gefährliche Reise durch die Meeresstraße Bab al-Mandab auf sich nähmen. In den vergangenen drei Wochen seien allein rund 2000 Migranten vom Jemen nach Dschibuti gelangt.