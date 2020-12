Schmuddelwetter bleibt - am Wochenende wird es milder

Anzeige

Offenbach. Das Schmuddelwetter ist derzeit nicht dafür gemacht, die Laune im (Teil)-Lockdown zu heben. In Deutschland bleibt es in den kommenden Tagen zumeist grau, kalt und feucht. „Ursache hierfür ist ein ausgeprägter Tiefdruckkomplex, der sich schon seit Tagen von West- über Mitteleuropa bis zum zentralen Mittelmeerraum erstreckt und mit Nachschub vom Atlantik immer wieder regeneriert“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mit. Am dritten Adventswochenende werden etwas mildere Temperaturen erwartet.

In Alpennähe kann es auch gefrierenden Regen geben

Am Donnerstag bleibt es in der Nordosthälfte überwiegend stark bewölkt, örtlich kann es noch etwas Regen oder Sprühregen geben, im Bergland auch Schneegriesel. Im restlichen Land ist es wechselnd bis stark bewölkt und vor allem vom Niederrhein bis zum Schwarzwald teils auch länger heiter und meist trocken. Die Temperaturen klettern auf 0 bis 4 Grad, am Niederrhein werden bei längerem Sonnenschein bis 6 Grad erwartet. In der Nacht zu Freitag sinken die Werte in Alpennähe auf bis zu minus 8 Grad. Teils kann es gefrierenden Regen mit örtlichem Glatteis geben.

Im bayrischen Garmisch-Partenkirchen gibt es jede Menge Schnee. © Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Am Freitag verlagern sich dann die Gebiete mit Auflockerungen eher in die Mitte sowie nach Osten und Südosten, während im Westen und Südwesten neue Niederschläge aufziehen. Allmählich strömt mildere Luft heran, die sich in Osten allerdings erst zu Wochenbeginn bemerkbar macht.

Am Samstag ist es überwiegend stark bewölkt

Der Samstag zeigt sich laut den Prognosen überwiegend stark bewölkt. Vom südlichen Emsland bis nach Oberfranken gibt es gelegentlich Regen, im oberen Bergland sowie in Ostbayern meist Schnee. Die Temperaturen erreichen ein Grad im Bayerischen Wald und bis zu 8 Grad am Oberrhein.