Schleswig-Holstein: Vater tötet Sohn und danach sich selbst

Itzehoe. Schlimmer Vorfall in Itzehoe (Schleswig-Holstein): In der Nacht zu Dienstag hat ein Mann zunächst seinen Sohn und anschließend sich selbst durch Schüsse getötet. Das berichten die "Lübecker Nachrichten" (LN). Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Mordkommission übernommen, die genauen Hintergründe der Tat bleiben zu klären.

Gegen 0.45 Uhr teilte ein 64-Jähriger über Notruf mit, dass er seinen Sohn im Bereich des Mediamarktes in Itzehoe erschossen habe und nun sich selbst richten wolle. Den sofort entsandten Einsatzkräften zeigte sich vor Ort ein trauriges Bild – sie entdeckten den Anrufer, seinen 15-jährigen Jungen und einen Hund erschossen neben dem Fahrzeug des Mannes. Rettungsmaßnahmen waren nicht mehr möglich.

Hintergründe völlig unklar

Die Hintergründe der Tat dürften vermutlich im familiären Bereich liegen. Vater und Sohn hatten zuletzt einen festen Wohnsitz im Amtsbereich Schenefeld. Die Mutter lebt nach derzeitigen Erkenntnissen getrennt von der Familie.

RND/han