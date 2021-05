Schlangenbildung ab vier Uhr morgens: Großer Andrang bei Impfaktion vor Duisburger Moschee

Anzeige

Duisburg. Eine Impfaktion in Duisburg Marxloh stößt der Stadt zufolge auf großes Interesse. Bereits ab 4 Uhr nachts hätten die ersten Impfwilligen vor der Merkez Moschee auf die Einmalimpfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson gewartet, erklärte die Stadt am Montag. Wegen des großen Andrangs hätten die Impfungen früher begonnen, als ursprünglich geplant und die Schlange sei vorzeitig geschlossen worden. Die Aktion ist Teil eines Konzepts zur Impfung in Stadtteilen mit hoher Inzidenz und vom Land genehmigt.

Für den Pfingstmontag waren laut Stadt 1.200 Impfungen geplant. Am Dienstag gehe die Aktion am gleichen Standort weiter. Insgesamt habe Duisburg dafür ein Sonderkontingent von 3.800 Dosen des Einmal-Impfstoffes erhalten. Menschen aus Bruckhausen (47166), Hamborn/Neumühl (47167) und Marxloh (47169) können sich dort kostenlos, freiwillig und ohne Termin impfen lassen. Als Nachweis ist ein Ausweis mit einer Wohnadresse im entsprechenden Postleitzahlenbereich nötig.

Am Montag waren laut Stadt acht Ärztinnen und Ärzte, zehn medizinische Fachangestellte und 15 Mitarbeiter des Kommunalen Integrationszentrums gemeinsam mit 25 Kräften der Feuerwehr vor Ort. „Die Menschen hier sind in großen Teilen sehr gut informiert und vorbereitet, wir können deswegen bis zu 150 Impflinge pro Stunde schaffen und zügig durchimpfen“, sagte Feuerwehrchef Oliver Tittmann.