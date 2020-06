Schlange verknotet: Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Anzeige

Müllheim. Einen schlimmen Fund haben Fußgänger in Müllheim (Baden-Württemberg) gemacht. Am Straßenrand lag eine tote Schlange, die offensichtlich verknotet worden war. Ob das Tier noch vor dem Ableben gequält wurde, soll eine pathologische Untersuchung am Dienstag ergeben.

Tierschutzvereine erstatten Anzeige

Das Bild der grausamen Tat veröffentlichte der gemeinnützige Tierschutzverein “Dragon Shelter Freiburg”, der gemeinsam mit dem Tierschutzverein Markgräflerland Anzeige gegen unbekannt erstattet hat. Außerdem bitten die beiden Vereine um Hinweise bei der Suche nach den Tätern.

Bei der verknoteten Schlange handelt es sich um eine Kornnatter. Diese Art wird bis zu 1,50 Meter lang, ist dabei aber völlig ungefährlich: Kornnattern gehören zu den ungiftigen Schlangen.