Velbert. Bewohner im nordrhein-westfälischen Velbert sind in ihrem Badezimmer von einem ungebetenen Gast aufgeschreckt worden: eine junge Ringelnatter habe aus dem Abfluss der Dusche hervorgelugt, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Bewohner alarmierten die Tierrettung, die das etwa 30 Zentimeter lange Reptil problemlos einfangen konnte, wie es hieß. Die Einsatzkräfte setzten die Schlange später in einem nahen Wald aus.

Ringelnattern sind einheimische, für den Menschen ungefährliche Schlangen. Ausgewachsene Tiere können mehr als einen Meter lang werden. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend.

