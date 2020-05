Schläge, Kratzer, Bisse: Wirtin und ihre Mutter attackieren im Corona-Frust Polizisten

Anzeige

Augsburg. Nach den Corona-Lockerungen dürfen auch Kneipen und Bars unter strengen Auflagen wieder öffnen. In einem Café in Augsburg hielten sich nach Auffassung des Ordnungsamtes und der Polizei am Freitagabend nicht alle Gäste an die Abstandsregelungen. Die Besitzerin (30) sollte ihre Gäste erst darauf aufmerksam machen, dann ihr Lokal komplett schließen, weigerte sich aber. Die Situation eskaliert.

Ihre Mutter Mutter (62) soll dann plötzlich auf die Beamten losgegangen sein. “Als sich die Beamtin aus der Lage befreien wollte, ging auch noch die andere Frau auf sie los”, heißt es in einem Polizeibericht. In der Folge griffen weitere Gäste die Ordnungshüter an. Szenen der Rangelei landeten im Netz. Diese zeigen, wie die Polizisten durchgreifen, nachdem sie attackiert und mit Bechern beworfen wurden. Erst als Pfefferspray zum Einsatz kam, beruhigte sich die Lage.

Vier Polizisten verletzt

Vier Polizeibeamte wurden den Angaben zufolge durch den Widerstand der beiden Frauen durch Schläge, Kratzer und Bisse verletzt. Die des Cafés beteuerte gegenüber der “Bild”-Zeitung, dass auch sie bei der Festnahme “einen heftigen Schlag” abbekommen habe. Gegen Mutter und Tochter wird wegen Beleidigung, Widerstand und Körperverletzung ermittelt.