Schlag gegen Schmugglerring: Rekordwert in Hongkong beschlagnahmt

Hongkong. Bei einer Operation gegen einen Schmugglerring haben die Behörden in Hongkong Güter mit einem Rekordwert von geschätzt rund 23,3 Millionen Euro sichergestellt. Es handele sich gemessen am Wert der Beschlagnahmungen um den „größten Schmuggel-Fall unter allen Formen des Schmuggels in der Luft, zu Wasser und an Land“, der von den Zollbehörden verzeichnet worden sei, teilte die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone mit.

Der Schmugglerring habe Schnellboote eingesetzt, auch vier Lastwagen seien bei der Razzia beschlagnahmt worden. Ein 34-Jähriger wurde den Angaben zufolge festgenommen. Die Zollbehörde und die Hafenpolizei seien am 23. September gegen die Schmuggler vorgegangen - im Rahmen einer Operation, die bereits im Juni begonnen habe.

Unter den Sicherstellungen seien auch gefährdete Arten gewesen, hieß es. In Hongkong herrscht eine hohe Nachfrage nach Luxusgütern, die Anbindung an Weltmärkte ist reichhaltig.