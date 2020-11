Schlag gegen italienische Mafia: Dutzende Festnahmen in Foggia

Anzeige

Anzeige

Foggia. Die italienische Polizei ist gegen drei Clans der organisierten Kriminalität in Foggia vorgegangen und hat fast 40 Menschen festgenommen. Die Gruppen der sogenannten Foggia-Gesellschaft hätten sich in einem „blutigen Mafia-Krieg“ um die Vorherrschaft und die Kontrolle illegaler Geschäfte gegenübergestanden, teilte die Polizei in der etwa 130 Kilometer von Bari entfernten Stadt am Montag mit.

Festgenommenen sollen zur Spitze des Clans gehören

„Die Foggia-Mafia ist zum obersten Feind des Staates geworden“, sagte der ermittelnde Staatsanwalt der Anti-Mafia-Polizei. Man gehe davon aus, dass die 38 Festgenommenen zur Spitze der Clans gehören. Den Beschuldigten aus 15 italienischen Provinzen werden unter anderem die Beteiligung an einer Mafia-Vereinigung, Erpressung und Drogenhandel vorgeworfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wichtig seien die Aussagen dreier Kollaborateure der Justiz gewesen, die Beweise gegen die Beschuldigten beisteuerten. Die Mafia habe für ihre Machenschaften kaum einen Wirtschaftsraum ausgelassen, vom Wochenmarkt über Bestattungsunternehmen bis hin zu Pferderennen.