Schlägerei in Hannovers Rotlichtviertel: Rockerboss Frank Hanebuth muss wieder vor Gericht

Hannover. Der frühere Hells-Angels-Chef Frank Hanebuth muss wieder vor Gericht. Er muss sich in einem Prozess wegen einer Schlägerei im Herbst 2020 im Rotlichtviertel Hannovers verantworten, wie die „Neue Presse“ (NP) berichtet. Dem 56-Jährigen wird demnach gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Bereits kurz nach der Tat im vergangenen Jahr war der Rocker laut der Zeitung kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen worden, weil er einem Platzverweis nicht nachgekommen war. Es soll demnach am 18. Oktober 2020 gegen 3 Uhr nachts zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein 37-Jähriger im Gesicht verletzt wurde. Hanebuth und mindestens acht weitere Personen sollen die Polizei bei Eintreffen vor Ort am Eingreifen gehindert haben.

Hanebuth hat Berufung gegen schriftliches Urteil eingelegt

Laut „Neuer Presse“ hat das Amtsgericht Hannover Hanebuth jetzt einen Strafbefehl, ein schriftliches Urteil, geschickt, wonach er wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt werden sollte. „Dagegen wurde Einspruch eingelegt“, sagte Gerichtssprecher Koray Freudenberg der Zeitung. Deshalb komme es nun zum Prozess, einen Termin gebe es noch nicht.