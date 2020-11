Schildkröte mit nur zwei Flossen - Lou schwimmt wieder

Anzeige

Anzeige

Lou schwimmt wieder. Das war nicht zu erwarten. Vor fünf Jahren hatte sich die Olive-Ridley-Meeresschildkröte im Meer vor Australien in einem Fischernetz so verstrickt, dass ihm die vordere linke und die rechte hintere Schwimmflosse amputiert werden mussten.

Und doch konnte Lou in der Vorwoche wieder freigesetzt werden, wie die Website Unilad berichtet. Das Cairns Turtle Rehabilitation Centre in Cairns im nördlichen Queensland veröffentlichte Bilder von seiner Aussetzung bei Facebook.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Kraftpaket Lou schwimmt 60 Kilometer mit zwei Flossen

In einem Beitrag vom 28. Oktober schrieb das Zentrum, das Lou nach seiner Operation gepflegt und mit ihm trainiert hatte: „Lou wurde heute Morgen nach einer langen Reise per Flugzeug und Auto am Kap freigelassen. Es war eine wunderbare Aktion und es ergeht hier ein riesiger Dank an alle, die dies möglich gemacht haben.“

Cairns-Mitarbeiterin Jennie Gilbert wurde in der Tageszeitung „Cairns Post“ zitiert, dass die Schildkröte bereits 60 Kilometer zurückgelegt habe. Und das – wohlgemerkt – nicht mit Prothesen, sondern mit den beiden verbliebenen Flossen.

„Es dauerte eine Weile, aber sobald er in Fahrt kam, bewegte er sich mit großer Geschwindigkeit. Das ist eine großartige Demonstration der Entschlossenheit und der Widerstandskraft.“ Eine kleinere Schildkröte habe sich Lou genähert. Es sei fast so gewesen, als habe die kleine Schildkröte gesagt: „Willkommen zurück in deinem Reich“.

Freude über den Erfolg in den Sozialen Medien

Auf Facebook wurde die Freilassung positiv aufgenommen. Ein User schrieb: „Ich freue mich so für ihn! Hoffentlich genießt er das Meer.“ Ein anderer schrieb: „Ich wünsche meinem kleinen Kumpel eine gute Reise!“

Lou war 2015 von Rangern gefunden worden. Im Marlin Coast Veterinary Hospital wurden ihm die schwerverletzten Flossen amputiert. „Glücklicherweise waren es gegenüberliegende Flossen“, sagte der Chirurg Rod Gilbert der Seite „Boredpanda“.