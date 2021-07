Berchtesgadener Land: Polizei warnt vor Selfies an Gewässern

München. Die Polizei hat im Berchtesgadener Land vor Selfies an Gewässern gewarnt. „Im Zusammenhang mit der Hochwasserlage (...) begeben sich immer wieder Schaulustige in Gefahrenbereiche oder nah an die über die Ufer getretenen Gewässer, um beispielsweise Fotos oder Selfies zu fertigen“, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung der Polizei Oberbayern und des Landratsamtes Berchtesgadener Land.

Die Menschen sollten dringend den Gewässern fernbleiben. „Begeben Sie sich nicht in die Gefahrenbereiche und behindern die eingesetzten Rettungskräfte.“