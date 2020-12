Sauerstoffvorräte ausgegangen: Sieben Corona-Patienten in Pakistan sterben

Anzeige

Peshawar. Sieben Coronavirus-Patienten in einem der größten Krankenhäuser in der pakistanischen Stadt Peshawar sind nach dessen Angaben wegen fehlender Sauerstoffvorräte gestorben. Die sieben Patienten seien am Samstagabend gestorben, nachdem der Lieferant von medizinischem Sauerstoff nicht rechtzeitig eingetroffen sei, teilte ein Sprecher des Khyber Teaching Hospital, Farhad Khan, am Sonntag mit. Der Lieferant befinde sich in Rawalpindi, rund 190 Kilometer von Peshawar entfernt.

Die Verwaltung des Krankenhauses sei zu einer Untersuchung zu den Todesfällen aufgefordert worden, teilte der Provinzgesundheitsminister Taimur Khan Jhagra bei Twitter mit. Sie sollte, „innerhalb von 48 Stunden Schritte zu unternehmen“.