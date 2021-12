Hausärzte einer Rostocker Gemeinde wollen nicht gegen Corona impfen - jetzt lenkt einer ein

Anzeige

In der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock hatten es die Einwohnerinnen und Einwohner bislang nicht leicht, an eine Impfung gegen das Coronavirus zu kommen. Beide Hausärzte in der Gemeinde lehnten eine Impfung in ihren Praxen ab, berichtet die „Ostsee-Zeitung“ (OZ). Einer von ihnen ist Reinhard Tinz. Auf Nachfrage der „OZ“ heißt es von einer Mitarbeiterin zu den Corona-Impfungen schlicht: „So was machen wir nicht.“ Der andere ist Karsten Falk – seine Haltung machte er selbst öffentlich.

In einem Quartalsbrief auf der Website seiner Praxis stand geschrieben: „Aufgrund der unzureichenden Datenlage bezüglich echter ‚pandemiebeendender‘ positiven Effekte (...) sowie unklarer mittel-/langfristigen Risiken der experimentellen Covid-19-Impftechnologien bei gesunden unter 50-Jährigen werden diese bei uns NICHT geimpft.“ Gleiches habe für Booster-Impfungen gegolten: „Solche sind für vollständig Geimpfte hier in der Praxis nicht regulär vorgesehen.“

Karsten Falk aus Satow wollte seine Patienten bislang nicht gegen Corona impfen – nun bietet er Termine an. © Quelle: Renate Peter (OZ-Archiv 2014)

Falk: „Diktatur der Mehrheit“ und „Unterdrückung“

Laut des Schreibens habe sich Falk in einer „Diktatur der Mehrheit“ gesehen und schrieb von „Unterdrückung“. Der Hausarzt habe es als seine Berufspflicht verstanden, auf diesen Missstand hinzuweisen. Zu Mund-Nasen-Bedeckungen schrieb er: „Jeder Patient ist bei uns willkommen (...). Wenn Sie keine Maske tragen, gehen wir davon aus, dass Sie diese aus gesundheitlichen Gründen nicht benutzen können.“

Falk beginnt nach Weihnachten mit Corona-Impfungen

Nun aber habe sich Falks Meinung offenbar geändert, berichtet die „OZ“. Auf eine aktuelle Nachfrage der Zeitung heißt es: „Aufgrund vermehrter Nachfrage (...) bezüglich der ‚Booster-Impfungen‘ können ab dem 27. Dezember täglich zwischen 13 Uhr und 14 Uhr Impfungen bei über 50-jährigen Risikopatienten durchgeführt werden.“ Auch Erstimpfungen wolle er ab diesem Tag verabreichen. Gegenüber der „OZ“ erklärt der Hausarzt zudem seinen Sinneswandel: Er impfe nun, „aufgrund weitreichender Benachteiligung Covid-19-Ungeimpfter im beruflichen und gesellschaftlichen Leben (...).“

Seine Haltung zum Thema Maskenpflicht habe Falk wiederholt. Einige politische Aussagen seien jedoch inzwischen verschwunden oder gemäßigter formuliert worden, schreibt die „OZ“.

Wie wahrscheinlich sind Spätfolgen durch eine Corona-Impfung?

Die Angst vor Spätfolgen durch den Corona-Impfstoff lässt Menschen zögern, sich impfen zu lassen. Langzeitfolgen, die erst nach Jahren auftreten, sind bei Impfstoffen jedoch generell nicht bekannt. Nebenwirkungen treten meistens kurze Zeit nach der Impfung auf.

Tatsächlich gibt es keine Langzeitdaten zu den Corona-Impfstoffen – was daran liegt, dass die Vakzine erst seit einigen Monaten zugelassen sind. Ob in einigen Jahren plötzlich noch eine bis dahin nicht bekannte seltene, schwere Nebenwirkung auftaucht, kann also nicht komplett ausgeschlossen werden. Gesundheitsbehörden weltweit halten dies jedoch für sehr unwahrscheinlich.