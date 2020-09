Sanitäter helfen Bewusstlosem – nach dem Aufwachen schlägt er zu

Anzeige

Anzeige

Sömmerda. Ein angetrunkener Mann hat in Sömmerda Rettungssanitäter angegriffen und einen 48-Jährigen leicht verletzt. Der Rettungswagen sei am Montagabend angefordert worden, weil der 30-Jährige bewusstlos in seiner Wohnung lag, berichtete die Polizei am Dienstag. Als die Rettungskräfte eintrafen, kam der Mann wieder zu Bewusstsein und ging mit Fäusten auf sie los.

Polizei stellt den 48-Jährigen

Die Sanitäter flüchteten vor dem aufgebrachten, aggressiven Mann und konnten ihn schließlich abschütteln. Als die Polizei eintraf, ergriff der Angreifer erst die Flucht, konnte dann aber gestellt werden. Gegen den betrunkenen Mann wurde Anzeige erstattet.