Salzlandkreis: Schrecklicher Unfall - drei Menschen verbrennen in Autowrack

Anzeige

Anzeige

Plötzkau. Nach einem Verkehrsunfall ist im Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt) ein Wagen in Flammen aufgegangen - drei Menschen kamen ums Leben. Die Verbrannten seien am Dienstagnachmittag bei den Löscharbeiten im Fahrzeug gefunden worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Zu ihrer Identität und der Unfallursache wurde zunächst noch ermittelt. Neben Feuerwehrleuten und Polizisten waren auch Rechtsmediziner und die Staatsanwaltschaft vor Ort, um den Unfall aufzunehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Fahrzeug sei auf der Landstraße 65 zwischen Schackenthal (Aschersleben) und Bründel (Plötzkau) ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen. Als die Feuerwehr ankam, sei es bereits vollständig ausgebrannt gewesen.