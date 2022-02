Salmonellen in Erdmandelmehl: Firma ruft Produkt zurück

Anzeige

Berlin/Zarrentin. In Bio-Erdmandelmehl der Firma ReformKontor GmbH & Co. KG sind Salmonellen nachgewiesen worden. Das Unternehmen in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ruft deshalb die 200-Gramm-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum 14. September 2022 zurück, wie das Portal Lebensmittelwarnung.de am Donnerstag informierte.

Erdmandelmehl in fast allen Bundesländern verkauft

Salmonellen können Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und Fieber hervorrufen. Schwerere Krankheitsverläufe können insbesondere bei Säuglingen, Kleinkindern, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem entstehen. Vertrieben wurde das Erdmandelmehl den Angaben zufolge in allen Bundesländern - außer Brandenburg und Hamburg.