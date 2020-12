„Letzte Chance vor dem Lockdown“: Grimma sorgt mit Shoppingaufruf für Unverständnis

Anzeige

Anzeige

Grimma. Unter den Corona-Maßnahmen leidet der Einzelhandel, und besonders heftig schlagen die fehlenden Umsätze in der Vorweihnachtszeit zu Buche. In den Innenstädten ist deutlich weniger los als in den Vorjahren, eine komplette Schließung droht, wenn ein härterer Lockdown kommt – so wie ab kommender Woche in Sachsen. Deshalb hat die Stadt Grimma ihre Bürger noch einmal zum Einkaufen in den Geschäften aufgefordert. Doch das sorgt nun teilweise für Unmut.

In der Mitteilung der Stadt heißt es, dass am Samstag (12. Dezember) die Läden bis 18 Uhr öffneten, sodass dort länger eingekauft werden könne. Es sei „die letzte Chance vor dem Lockdown, passende Weihnachtsgeschenke zu finden und gleichzeitig die Altstadt am Leben zu halten“. Es wird zudem mit der festlich geschmückten Altstadt und einladenden Schaufenstern geworben. Hinweise auf die Corona-Maßnahmen oder die hohen Fallzahlen, die den Lockdown erst notwendig machen – Fehlanzeige.

Bei Twitter ärgern sich Nutzer über die Aufforderung. „Während in Sachsen Krankenhäuser überfüllt sind, Menschen sterben, da gibt die Stadt Grimma folgende Pressemitteilung raus: ‚Es ist die letzte Chance vor dem Lockdown, passende Weihnachtsgeschenke zu finden.‘ – Ich bin fassungslos“, schreibt ein empörter Nutzer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Das ist komplett unverantwortlich“

Auch weitere Twitter-Nutzer ärgern sich. „Das ist komplett unverantwortlich, was die Stadtverwaltung Grimma da macht. Menschenverachtend“, schreibt einer. Ein anderer kommentiert: „Ich verstehe die Not der Inhaber. Da werden einige nächstes Jahr die Türen zumachen. Allerdings werden einige, die da jetzt noch hingehen, die Augen nächstes Jahr nicht mehr aufmachen.“

„Gern der Bitte unserer Händler nachgekommen“

Auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) verteidigt die Stadt die Mitteilung: „Als Stadtverwaltung der Stadt Grimma sind wir gern der Bitte unserer Händler nachgekommen, die Menschen vor Ort darauf hinzuweisen, dass noch bis Samstag Einkaufen vor Ort möglich ist, um den lokalen Einzelhandel zu unterstützen.“ Einzelhändler würden darauf achten, dass die geltenden Corona-Schutzbedingungen eingehalten werden. Zudem seien die Bürger durch die Medienberichterstattung ebenfalls sensibilisiert worden und wüssten, wie sie sich zu verhalten hätten. „Bisher sind uns keine Verstöße aufgrund unserer Mitteilung in den sozialen Medien bekannt“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Sachsen schränkt das öffentliche Leben angesichts drastisch steigender Infektionszahlen weiter ein. Ab Montag sind unter anderem Schulen, Kindertagesstätten und Horte sowie zahlreiche Geschäfte im Einzelhandel geschlossen.