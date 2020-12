Sachsen: Wirtin widersetzt sich Corona-Schließung mehrfach und öffnet einfach ihr Lokal

Anzeige

Großschirma. Eine Wirtin in Mittelsachsen hat sich mehrfach der verordneten Schließung ihres Lokals wegen der Corona-Pandemie widersetzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fanden Beamte das Lokal in Großschirma am Mittwoch geöffnet vor. Zwei Gästen sei ein Mittagessen serviert worden. Bereits Ende November waren bei zwei Kontrollen Gäste angetroffen worden, die gerade bewirtet wurden.

Restaurants dürfen derzeit wegen des Teil-Lockdowns in Sachsen nicht öffnen, sondern nur Speisen außer Haus verkaufen. Gegen die Lokalbetreiberin und die Gäste seien jeweils Anzeigen gestellt worden wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung.