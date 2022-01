Nach Brand in Pflegeheim: Weitere Bewohnerin gestorben

Anzeige

Anzeige

Saarbrücken. Nach dem Brand in einem Altenpflegeheim in Saarbrücken am Wochenende ist eine weitere Bewohnerin gestorben. Die 85-Jährige sei am Sonntag im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bei dem Feuer in der Nacht zum Samstag war bereits eine 97-jährige Frau gestorben. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt.

Die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes sind weiterhin unklar. Laut Polizei wurde ein externer Gutachter beauftragt, mit den ersten Erkenntnissen wird für Ende der Woche gerechnet.