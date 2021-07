Leichenfund auf offener Straße in Saarbrücken

Anzeige

Leichenfund in Saarbrücken: Mitten am Tag wurde in der Innenstadt von Saarbrücken (Saarland) eine männliche Leiche gefunden. Wie die „Saarbrücker Zeitung“ berichtet, lag der Mann auf der Straße, er soll aus einem Haus gestürzt sein.

Nach Aussage der Polizei sind die genauen Umstände allerdings noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Damit die Polizei ungestört arbeiten kann, wurden Teile des Innenstadtbereichs gesperrt. Es gebe aktuell weder klare Anhaltspunkte für einen Suizid noch für ein Verbrechen oder einen Unfall.