Russische Influencerin erwartet Baby von ihrem ehemaligen Stiefsohn

Anzeige

Anzeige

Eine schwangere Influencerin postet auf Instagram ein Bild ihres Babybauchs und berichtet über den Verlauf der Schwangerschaft. So weit, so gewöhnlich. Doch die folgende Geschichte um eine Schwangerschaft könnte glatt Inhalt eines Drehbuches für einen Film sein. Aber von vorn: Die russische Influencerin Marina ist schwanger. Sie und ihr Ehemann Wladimir erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch bis vor gar nicht allzu langer Zeit war Wladimir noch ihr Stiefsohn. Denn die 35-jährige Marina war zuvor mit Wladimirs Vater verheiratet.

Mehr als 500.000 Follower bei Instagram

Noch während ihrer Ehe mit Wladimirs Vater Alexei verlieben Marina und der inzwischen 20-Jährige sich ineinander und beginnen eine Affäre. Kurz nachdem ihr Ex-Ehemann sich von seiner Frau getrennt und die Scheidung eingereicht hat, folgten die Baby-News: Marina und ihr Stiefsohn erwarten ein gemeinsames Kind. Die beiden Verliebten freuen sich über ihr Familienglück. Sie heiraten. Auf ihrem Instagram-Kanal, dem mehr als 500.000 Nutzer folgen, nimmt Marina ihre Follower mit auf die Reise durch ihr Leben. Sie veröffentlicht ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie Wladimir von der Schwangerschaft berichtet, postet Fotos von der Hochzeit – und von dem immer größer werdenden Babybauch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Botschaften, mit denen sich die werdende Mutter in ihren Beiträgen an ihre Follower richtet, sind klar: Denn die 35-Jährige möchte nicht für ihre Liebe zu Wladimir verurteilt werden. Vielmehr plädiert sie dafür, seinem Herzen zu folgen – ganz so, wie sie und Wladimir es getan haben.

Der Tatsache, dass sie Wladimir kennenlernte, als dieser noch ein Kind war, stellt sie sich im Austausch mit den Nutzern ebenfalls. So postete Marina im Mai eine Collage zweier Bilder: Während das eine Bild die beiden vor 13 Jahren zeigt, sind Marina und Wladimir auf dem anderen Bild in der Gegenwart zu sehen, als Paar. In der Bildunterschrift erklärt sie, dass Wladimir nicht als ihr Stiefsohn aufgewachsen sei. Der Junge habe damals weit entfernt von ihr und ihrem Ex-Mann gelebt und sie habe ihn nur wenige Male gesehen, bis er erwachsen gewesen sei.

Anzeige

Marina erklärt, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Mutter-Kind-ähnliche Beziehung zwischen den beiden gegeben habe. Als Wladimir dann im Alter von 19 Jahren zu Besuch bei Marina und Alexei gewesen sei, haben die beiden sich ineinander verliebt. In Kürze werden die beiden Eltern.