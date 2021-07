Rurtalsperre wird am Abend überlaufen: Experten warnen Anwohner vor Wassermassen

Anzeige

Düren. Der Wasserverband Eifel-Rur rechnet mit einem Überlaufen der Rurtalsperre am Donnerstag nach 20.00 Uhr. Das könnte Folgen für den Unterlauf der Rur haben, sagte ein Sprecher des WVER in Düren und bestätigte Informationen des WDR. Zuvor sei bereits die Urfttalsperre übergelaufen, die der Rurtalsperre vorgelagert ist. Dies habe aber nur insofern Folgen gehabt, dass sich die Rurtalsperre, die im Südwesten von Nordrhein-Westfalen liegt, schneller gefüllt habe.

Schon in der Nacht zum Donnerstag sorgte der Starkregen für Niederschlagsmengen, die „wir gar nicht mehr messen konnten“, sagte Joachim Reichert, Vorstand des WVER, der „Aachener Zeitung“. Das habe die Urft erheblich anschwellen lassen, die wiederum über den Obersee in die Rurtalsperre fließt. Reichert spricht von einem kontrollierten Überlaufen und warnte vor Panikmache. Gleichzeitig sagte er der „Aachener zeitung“, dass Anlieger an der Rur mit „massiven Schwierigkeiten“ und „massiven Schäden“ zu rechnen hätten.