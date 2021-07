Rund 70 Flutopfer aus dem Rhein-Sieg-Kreis suchen noch immer Wohnungen

Von Mahnern und Warnern

Virologen, Funktionäre und Politiker versuchen in der Pandemie maßgeblich, die öffentliche Meinung zu bestimmen. Dabei sind es vor allem Ärztevertreter, die die Schlagzeilen beherrschen. Was treibt sie an und wer spricht eigentlich für wen und vertritt welche Interessen?