Rund 300 Tiere bei Feuer in Schweizer Schweinestall verbrannt

Brüel. Rund 300 Schweine sind bei einem Feuer in einem Schweinestall in der Schweiz verbrannt. Es handelte sich überwiegend um Ferkel, wie die Kantonspolizei St. Gallen berichtete. Ein Fußgänger hatte das Feuer am Montag um 5 Uhr morgens in Brüel etwa 90 Kilometer südöstlich von Konstanz entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Teil des Gebäudes schon komplett in Flammen.

60 Feuerwehrleute brachten das Feuer nach Polizeiangaben unter Kontrolle, sodass die Flammen nicht auf umliegende Gebäude und andere Ställe übergreifen konnten. Brandermittler waren im Einsatz, was den verheerenden Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Den Schaden konnte die Polizei zunächst nicht beziffern.

Dritter Brand, bei dem eingesperrte Tiere sterben, binnen einer Woche

Es ist bereits der dritte Fall im deutschsprachigen Raum, bei dem eingesperrte Tiere einem Brand zum Opfer fallen, innerhalb von einer Woche. An Neujahr lösten vermutlich verbotene Himmelslaternen einen Großbrand im Krefelder Zoo aus, mehr als 30 Affen, darunter Orang-Utans, ein Schimpanse und Gorillas, starben. Von Samstag auf Sonntag Nacht brannte es zudem in einer Remscheider Zoohandlung, eine "größere Anzahl" an Tieren, darunter Kaninchen, Mäuse, Ratten und Vögel, kamen dabei ums Leben.

RND/dpa/msk