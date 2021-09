„Runaway Ronnie“: Feuerwehr rettet ausgebüxten Leguan von Pub-Dach

Anzeige

Anzeige

Folkestone. Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist die Feuerwehr in der englischen Grafschaft Kent am Montag gerufen worden. Ein Leguan war seinem Besitzer durch ein offenes Fenster ausgebüxt und auf das Dach eines Pubs in der Hafenstadt Folkestone geklettert.

Das Reptil namens Ronnie musste von dort per Drehleiter von Feuerwehrleuten und Mitarbeitern der Tierschutzorganisation RSPCA eingefangen werden, wie der Kent Fire and Rescue Service auf Twitter mitteilte. „Runaway Ronnie“ (auf Deutsch: Ausreißer Ronnie) wie die Mitarbeiter der Feuerwehr den Leguan tauften, sei wieder sicher an seinen Halter übergeben worden.