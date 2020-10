Rührendes Video: Ehepaar schließt sich nach 215 Tagen Zwangstrennung wegen Corona wieder in die Arme

Anzeige

Brandon. Es ist ein ergreifender Moment, als sich Joseph und Eve Loreth zum ersten Mal nach rund 215 Tagen wieder in die Arme schließen können. Das amerikanische Ehepaar ist seit 60 Jahren verheiratet. Um die Ausbreitung des Coronavirus' einzudämmen, haben viele Pflege- und Wohnheime persönliche Besuche eingeschränkt. Weil sich Joseph in einer Reha-Einrichtung in Brandon im US-Bundesstaat Florida befand, konnten sich die beiden in den vergangenen sieben Monaten nur durch Fensterbesuche sehen, berichtet “CNN”.

Bei dem Wiedersehen nach 215 Tagen wird Joseph im Rollstuhl in einen Gemeinschaftsraum geschoben, in dem seine Frau wartet, wie ein Video zeigt. “Oh mein Gott”, sagt sie, als sie ihn sieht. Dann kann sich das Ehepaar zum ersten Mal wieder umarmen. “Ich habe dich so vermisst”, sagen beide unter Tränen.

Das tränenreiche Wiedersehen des Paares, das die Einrichtung auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, wurde bereits mehr als 100.000 Mal angesehen und mehr als 2500 Mal geteilt.