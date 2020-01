Rührender Moment: Junge (6) besiegt den Krebs - und wird an Schule gefeiert

Anzeige

John Oliver Zippay aus dem US-Bundesstaat Ohio ist erst sechs Jahre alt, und hat schon die Hälfte seines Lebens im Krankenhaus verbracht - er litt an Leukämie. Drei Jahre kämpfte er gegen die Krankheit, nun hat er gewonnen. Darüber berichten zahlreiche US-Medien, auch Johns Mutter Megan Zippay hat die Leidensgeschichte ihres Sohnes - mit gutem Ende - auf Facebook geteilt.

"Der Tag, auf den wir seit mehr als drei Jahren warten, ist endlich gekommen", schreibt sie da. Ihr Sohn John habe im Krankenhaus an einer Glocke läuten dürfen, die das Ende der letzten Chemotherapie bedeute. Dazu hat sie ein Video gestellt, wie der Sechsjährige an der Glocke klingelt - und anschließend von den Mitarbeiterinnen des Krankenhauses mit einem besonderen Song gefeiert wird. Die haben das Lied "Ayo" von Milow umgetextet und singen: "I throw my hands up in the air sometimes, sayin ,Ayo, no more chemo'". John ist sichtlich gerührt, reibt sich die tränenden Augen.

Und nicht nur im Krankenhaus sind alle glücklich über Johns Genesung - auch in seiner Schule wird der kleine Junge gefeiert, wie ein Video, das Mutter Zippay und verschiedene Medien bei Facebook veröffentlichten, zeigt. John läuft darin durch den von Schülern und Lehrern gesäumten Schulgang und wird bejubelt und beklatscht.

Auch die Familie des sechsjährigen John ist natürlich glücklich über die Gesundung ihres Kindes. Bilder zeigen die Eltern mit John und ihrer Tochter - alle tragen Shirts, die zur Genesung des Kindes bedruckt wurden. Auf denen der Eltern und der Tochter steht: "Niemand kämpft in dieser Familie allein." Auf Johns Shirt ist die genaue Anzahl an Jahren, Monaten, Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden gedruckt, die John gegen den Krebs gekämpft hat. Nun hat er ihn besiegt.

RND/hsc