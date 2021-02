Rügen: Restaurant spendiert Pizza für gesamtes Krankenhauspersonal

Anzeige

Bergen. Im Sana-Krankenhaus in Bergen auf Rügen gibt es für alle Mitarbeiter bald Pizza. Wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet, hat die Pizzeria Mehana-Kastanie in Sehlen 450 Gutscheine für die Angestellten ausgestellt. „Die zurückliegenden Monate waren für uns alle schwer, doch wohl am schwersten waren diese Zeiten für Mitarbeiter von Kranken- und Pflegeberufen“, zitiert die Zeitung das Lokal.

Und weil man sich in Rücksprache mit dem Krankenhaus nicht darauf einigen konnte, wer denn nun speziell eine Pizza verdient habe, werden nun eben alle mit einem Gutschein ausgestattet. „Da alle Mitarbeiter ihre ganze Kraft einsetzen, um das Krankenhaus am Laufen zu halten, von der Reinigungskraft bis zum Klinikdirektor, kann man niemanden außen vor lassen“, hieß es seitens der Pizzeria.