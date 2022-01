Salmonellen-Gefahr: Hersteller warnt vor Verzehr von veganem Salat

Anzeige

Anzeige

Neuss. Wegen einer möglichen Belastung mit Salmonellen ruft der Hersteller Natsu Foods aus Neuss in Nordrhein-Westfalen den veganen Salat „Quinoa Nuts“ zurück. Der Anbieter erklärte am Freitag in seinem Rückruf, dass „dieser Keim Magendarm-Erkrankungen und bei sensiblen Personengruppen unter Umständen eine ernste Erkrankung (Salmonellose) auslösen“ kann.

Wie es auf Lebensmittelwarnung.de - einem Portal der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) - weiter heißt, sind die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen betroffen.