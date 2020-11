Rückkehr ins Leben - Willkommensparade für 17-jährige Sarah

Anzeige

Eine Parade ist in den USA eine große Ehre. Astronauten, Kriegshelden, Präsidenten und Popstars haben das schon erfahren. Jetzt auch ein Teenager aus Utah. Mit unglaublichem Willen kämpfte Sarah Frei sich nach einem schrecklichen Unfall ins Leben zurück. Und verlor auch nicht ihren Lebensmut, nachdem ihr beide Beine amputiert worden waren. Als sie endlich aus dem Krankenhaus zurückkehrte, wurde die 17-Jährige in ihrer Gemeinde mit einem Willkommensfest begrüßt.

Das Unglück, das ihr Leben veränderte, geschah am 30. Juli gegen 20 Uhr. Sarah Frei aus Syracuse, Utah, saß mit drei Freunden im Auto, auf einem Ausflug zum Bear Lake, als ihr Fahrzeug von einem betrunkenen Fahrer, der auf ihre Fahrspur wechselte, frontal gerammt wurde. Von den vier Insassen befand sich Sarah bei Weitem im kritischsten Zustand.

Sarahs Schwester: „Wir hatten Angst, sie würde es nicht schaffen“

Sie kommt mit schweren inneren Verletzungen an der Wirbelsäule und der Bauchaorta ins Krankenhaus. Zudem hat sie Gesichtsfrakturen. 30 Prozent ihres Darms müssen entfernt werden, von der Hüfte an abwärts ist die Jugendliche gelähmt. Und beide Beine werden ihr in der Mitte des Unterschenkels abgenommen, weil die Versorgung der Beine mit Blut nicht funktioniert. „An diesem Punkt hatten wir alle Angst, dass sie es nicht schaffen würde“, sagte ihre ältere Schwester Emily bei „Fox13now.com“.

20 Operationen muss Sarah Frei erdulden, sie fiebert, hat Infektionen, ist so stark sediert, dass sie kaum bei Bewusstsein ist. Als sie die Nachricht von den Amputationen von ihren Eltern erfährt, formt sie mit den Fingern still ein Herz-Symbol. Dann beginnt sie mit Physiotherapie, arbeitet hart an ihrer Genesung.

Was hilft, ist die Anteilnahme von Familie, Freunde und Bekannten. Als Sarah die Intensivstation des Craig H. Neilsen Rehabilitation Hospital in Salt Lake City verlassen darf, ist der Kampf gewonnen. Zwar darf sie wegen der Corona-Pandemie zunächst nur jeweils ein Elternteil sehen. Später aber werden die Einschränkungen gelockert, so dass sie Zeit mit ihren fünf älteren Geschwistern und mit Freunden verbringen kann.

Das ganze Hospital feiert Sarahs Entlassung

Und als sie am 14. Oktober nach Hause darf, sind da eben nicht nur die Allernächsten, die ihr ins Auto helfen. Ärzte, Krankenschwestern, Physiotherapeuten und das Cheerleaderteam der University of Utah sind gekommen, um sie zu verabschieden. Mit einer Polizeieskorte wird sie nach Hause gefahren, wo Freunde, Familienangehörige und Nachbarn die Straße säumen.

„Ich hatte keine Ahnung, wie viele Leute kommen würden. Es war fantastisch“, sagte Frei dem Portal „Today.com“. Und noch immer bewegt ihr Schicksal die Menschen. „Wir erhalten täglich Kommentare auf ihrer Instagram-Seite von Fremden, die sagen: ‚Du hast mich inspiriert‘“, sagt Sarahs Mutter, Amy Frei, gegenüber „Fox“.

Jetzt ist sie entschlossen, das Beste aus ihrem Abschlussjahr zu machen und ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Nach dem Abschluss möchte sie aufs College und Grundschullehrerin werden. „Sie sieht das so positiv und sagt: ‚Ich werde es schaffen. Seien Sie nicht traurig um mich. Mir wird es gut ergehen‘“, sagt ihre Mutter.