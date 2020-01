Rottweiler beißt Vierjährige ins Gesicht und wird sofort eingeschläfert

Anzeige

Leipzig. Ein vierjähriges Mädchen ist am Mittwoch von einem Rottweiler ins Gesicht gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich das Kind am Vormittag bei einer nahen Verwandten in Leipzig auf. Während sich die Frau in der Küche befand, saß die Vierjährige im Wohnzimmer, wo sich auch der Hund befand.

Plötzlich schrie das Kind laut und das Tier bellte: Der Hund hatte das Mädchen ins Gesicht gebissen. Die Frau lief ins Wohnzimmer, sperrte den Hund in einen anderen Raum und rief das Rettungswesen. Anschließend kümmerte sie sich um das verletzte Kind und verständigte deren Mutter, berichtet die "Leipziger Volkszeitung". Beide wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Polizei, die von der Rettungsleitstelle informiert worden war, ermittelt nun gegen die Hundebesitzerin wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Frau ließ ihren sieben Jahre alten Hund nach der Attacke noch am selben Tag einschläfern.

RND/joka