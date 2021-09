Dampflokbahn Molli kollidiert mit Wohnmobil - zwei Schwerverletzte

Anzeige

Anzeige

Wittenbeck. Die bei Touristen beliebte Dampflokbahn Molli ist am Sonntagmorgen im Landkreis Rostock mit einem Wohnmobil zusammengestoßen. Dabei seien die beiden Insassen des Wohnmobils schwer verletzt worden, sagte ein Kreissprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Bei dem Unfall an einem Bahnübergang in Höhe von Wittenbeck sei das Wohnmobil erfasst und etwa 50 Meter mitgeschleift worden. Im Zug sei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand der rund 30 Fahrgäste der Mecklenburgischen Bäderbahn verletzt worden. Die Aufräumarbeiten und die Ermittlungen der Polizei dauerten an, erläuterte der Sprecher. Zwischen den Ostsee-Ferienorten Kühlungsborn und Heiligendamm gebe es einen Schienenersatzverkehr.