Corona-Demo in Rostock abgebrochen: Demonstranten zünden Böller - Festnahmen

Anzeige

Anzeige

Rostock. In der Rostocker Innenstadt haben sich am Montagabend mehrere Hundert Demonstranten gegen die Corona-Politik versammelt- und eine kleinere Zahl an Gegendemonstranten. Nach etwa einer Stunde gab es noch keinen Demonstrationszug durch die Stadt, da die nötige Anzahl von Ordnern nicht bereitgestellt werden konnte. Die Versammlungsleiterin löste die Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen schließlich auf, weil gegen die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht verstoßen wurde. Die Stimmung unter den Demonstranten war Beobachtern zufolge aufgeheizt, es wurden auch Böller gezündet.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Wie die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) berichtet, war die Lage in Rostock am Montagabend unübersichtlich. Es kam zu ersten Festnahmen.

Anzeige

Die Polizei war mit starken Kräften vertreten. Sie hatte zuvor dazu aufgerufen, Pyrotechnik und Alkohol zu Hause zu lassen und sich an die aktuellen Hygiene-Regeln - Abstand und Mund-Nasen-Schutz - zu halten. Es kam im Feierabendverkehr zu starken Behinderungen. Am Abend waren in mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern weitere Demonstrationen geplant.