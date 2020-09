Rostock: Betrunkener ohne Maske will junge Mutter schlagen – Fahrgäste helfen

Anzeige

Rostock. Am Montagabend ist es in Rostock zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Betrunkenen und anderen Fahrgästen in einem Linienbus gekommen. Wie die “Ostsee-Zeitung” (OZ) berichtet, trug der 77-Jährige keinen Mund-Nasen-Schutz und wurde mehrfach aufgefordert, diesen aufzusetzen.

Der Mann pöbelte daraufhin ein Pärchen an und versuchte zuzuschlagen. Eine 19-jährige Frau, die ihre dreijährige Tochter dabei hatte, wollte schlichten und wurde selbst zum Opfer. Der Betrunkene wurde noch aggressiver, erhob die Fäuste gegen die junge Frau und beleidigte sie. Ein weiterer Fahrgast schritt rechtzeitig ein, so dass sie nicht geschlagen wurde, berichtet die “OZ” weiter.

Polizei lobt Zivilcourage der Fahrgäste

Die Polizei konnte den stark alkoholisierten Mann an einer Bushaltestelle stellen. Sie ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den Mann.

Die Polizei lobte das couragierte Verhalten der Fahrgäste. Die hätten nicht weggeschaut, sondern gemeinsam und füreinander eine solidarische Haltung gezeigt sowie die 110 angerufen.