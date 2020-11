Mitarbeiter konnten sich nicht richtig waschen: Bäckerei nach Hepatitis-A-Ausbruch geschlossen

Anzeige

Dummerstorf. Nach einer Reihe von Hepatitis-A-Erkrankungen hauptsächlich in Dummerstorf bei Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) ist dort eine Bäckereifiliale geschlossen worden. In der Probe von einem Lichtschalter sei der Nachweis von Hepatitis-A-RNA gelungen, teilte der Landkreis Rostock am Freitagabend mit. Das Lebensmittelüberwachungsamt habe das Geschäft geschlossen, die Belegschaft sei freigestellt und werde näher untersucht.

Lebensmittelkontrolleure stellten den Angaben zufolge bei der Begehung der Bäckereifiliale auch ein defektes Waschbecken fest. Es war den Ermittlungen zufolge seit Längerem nicht mehr nutzbar. „Die Beschäftigten der Filiale konnten sich offenbar längere Zeit nur in einer Spüle waschen“, hieß es. Das bestätige den anfänglichen Verdacht, dass die Infektionsquelle für den Hepatitis-A-Ausbruch eine Erkrankung aus der Belegschaft der Filiale ist.

23 Infizierte, 101 Kontaktpersonen ermittelt

Die Zahl der Hepatitis-A-Erkrankungen hatte sich am Freitag auf 23 erhöht. Drei weitere Testergebnisse stehen noch aus, wie der Landkreis Rostock berichtete. Vier Betroffene mussten in Kliniken behandelt werden beziehungsweise werden dort noch behandelt. 101 Kontaktpersonen seien ermittelt worden. Mit Hilfe von Impfungen sowie Tätigkeits- und Besuchsverboten für Kontaktpersonen solle der Ausbruch eingedämmt werden.