Rostock-Anhänger blockieren A9 und feiern auf der Fahrbahn

Ja, ist denn schon Wahlkampf?

Mit sinkenden Infektionszahlen und steigender Impfquote rückt die Zeit nach Corona in den Fokus – und damit der Bundes­tags­wahl­kampf. Während sich die Spitzenkandidatin der Grünen gegen Fake News im Netz wehren muss, bringt sich die FDP als Koalitionspartner in einem möglichen Dreierbündnis in Stellung. Die AfD kämpft derweil mit Parteitagsproblemen.