Rosenmontag ohne Karnevalsumzüge: Zwischen Galgenhumor und Nostalgie

Hannover. Am Rosenmontag erreicht die fünfte Jahreszeit in Deutschland traditionsgemäß ihren Höhepunkt, doch in diesem Jahr macht die Corona-Pandemie Jecken und Narren einen Strich durch die Rechnung: kein Umzug, keine Altweiberpartys, kein Kneipenkarneval. Der Rosenmontag ist ein Montag wie fast jeder andere. In sozialen Medien versuchen Menschen, der Situation mit Humor zu begegnen.

Keine riesige Feiern mit vielen bunt geschminkten Gesichtern? Dann ist im Norden ja alles wie immer, meint zumindest ein Teil der Twitter-Nutzer augenzwinkernd.

Karneval in Zeiten der Corona-Pandemie: So heitern sich die Menschen auf

Lockdown, Schutzmaßnahmen und Kontaktbeschränkungen: Andere nehmen die Absage der großen Rosenmontagsumzüge wegen der Corona-Pandemie mit Galgenhumor.

Karneval trotz Corona: Manche verkleiden sich zu Hause

Um die Partylaune trotz der aktuellen Situation aufrechtzuerhalten, verkleidet sich manch ein Karnevalfan einfach zu Hause. Und damit der Spaß mit lustigen Kostümen auch den Kleinsten bleibt, veranstalteten einige Schulen ihre eigenen virtuellen Feiern. Eins ist sicher: Homeschooling sah noch nie so niedlich aus.

Andere lassen sich Bastelprojekte einfallen, um den Kindern auch an diesem Rosenmontag eine Freude zu machen.

Kein Kater an Karneval? Vielen fehlen Alkohol und Feierlichkeiten

Dass es in diesem Jahr keinen herkömmlichen Karnevalsumzug gibt, lässt bei vielen auch Nostalgie aufkommen: Neben zahlreichen Fotos und Videos vergangener Feiern kursieren Posts, die beklagen, dass das Karnevalsgefühl fehle. Das Gefühl, betrunken zu sein oder einen Kater zu haben.

Viele berichteten ihren Leidensgenossen außerdem davon, wie sie die Sehnsucht nach einer „richtigen“ Feier überbrücken, zum Beispiel mit einer Karnevalsplaylist, entsprechenden Filtern bei Instagram oder Snapchat, oder mit einer Onlineparty. Eine Idee, die auch manch Faschingsverein dieser Tagen kam: Feiern wurden ins Internet verlegt.

„Als Fastelovendsjeck blutet mir heute das Herz“

Auch Henriette Reker, parteilose Oberbürgermeisterin von Köln, äußert in einem Tweet ihr Bedauern. „Als Fastelovendsjeck blutet mir heute das Herz“, schreibt sie. Der Montag sei angesichts der Corona-Pandemie bei der Stadtverwaltung ein normaler Arbeitstag, „für Köln ein Tag wie jeder andere“.

Reker macht aber auch Hoffnung: „Die nächste Session kommt bestimmt.“