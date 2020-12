Rollstuhlfahrer (81) von Auto erfasst - tot

Anzeige

Leipzig. Bei einem Unfall am Mittwochabend ist ein 81 Jahre alter Mann in Leipzig ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde der Rollstuhlfahrer von einem Auto erfasst, als er eine Straße überquerte.

Der schwer verletzte Mann sei noch am Abend im Krankenhaus gestorben. Gegen den gleichaltrigen Autofahrer habe die Polizei Ermitlungen aufgenommen.