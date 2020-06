RND-Interview - Trauma-Experte Jörg Fegert zum Fall Münster: "Kinder nicht auf Opfersein reduzieren”

Anzeige

Anfang 2019 war es der hundertfache Missbrauch auf dem Campingplatz in Lügde, der die Menschen schockierte, im Herbst dann der Fall Bergisch Gladbach, bei dem ein Pädophilennetzwerk aufgedeckt wurde, bei dem Väter ihre eigenen Kinder missbraucht und Videoaufnahmen davon verbreitet haben sollen. Das jüngste Opfer gerade einmal ein Jahr alt. Der dritte große Fall in Münster ist am Wochenende bekannt geworden, bisher gibt es elf Festnahmen und drei Opfer – Jungen zwischen fünf und zwölf Jahre alt. Jörg Fegert ist Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Ulm, er kennt viele solcher Schicksale. Im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt er, wie Kinder solche Taten erleben und verarbeiten können – und was Eltern, Erzieher und Ermittler tun können, um Missbrauch zu erkennen oder zu verhindern.

Herr Fegert, nach Lügde und Bergisch-Gladbach ist mit Münster in NRW nun der dritte große Fall von Kindesmissbrauch innerhalb eines Jahres bekannt geworden. Oft heißt es bei solchen Fällen, die Opfer leiden ein Leben lang – was bedeutet das genau?

Es stimmt, dass dieser Satz fast immer fällt, und ich bin froh, dass auch Sie ihn direkt aufgreifen – denn er ist so pauschal gar nicht richtig. Nicht jedes Missbrauchsopfer leidet sein Leben lang unter den Folgen der Tat. Es ist vielmehr so, dass es selbst für schwere posttraumatische Belastungsstörungen inzwischen sehr gute Behandlungsmöglichkeiten gibt. Manche Kinder haben auch nach schwersten Missbrauchserfahrungen das Glück, ohne Folgeschäden weiterleben zu können. Kinder, die missbraucht worden sind, dürfen nicht auf das Opferdasein reduziert werden.

Viele Medien – mitunter auch wir – formulieren es dennoch so.

Das kommt natürlich vor, manchmal wird von Missbrauchsopfern auch so gesprochen, um Mitleid zu erwecken. Aber es braucht keine Dramatisierung, die Taten an sich sind grausam genug. Was die Kinder erlebt haben, übersteigt oft alle Vorstellungen.

Die bisher bekannten Opfer im Missbrauchsfall Münster sind heute fünf, zehn und zwölf Jahre alt. Wie erleben Kinder solche Taten?

Das ist sehr unterschiedlich – eben je nach Alter, in dem es ihnen geschieht. Kinder im Vorschulalter, wie der Fünfjährige in dem aktuellen Fall, können noch gar nicht einordnen, was ihnen passiert, wenn sie sexuell missbraucht werden. Sie können nicht wissen, dass das etwas Unrechtmäßiges ist. Es ist wahrscheinlich, dass das einem zum Tatzeitpunkt Fünfjährigen erst später in seinem Leben deutlich wird. Dass es bei bestimmten Entwicklungsschritten zu Auffälligkeiten oder Störungen kommt, etwa wenn er seine eigene Sexualität entdeckt oder selbst Kinder bekommt.

Auffälligkeiten oder Störungen werden allgemein als Alarmsignale gesehen – welche sind das konkret bei missbrauchten Kindern?

Auch das ist je nach Alter und Entwicklungsstufe sehr unterschiedlich. Kinder im Vorschulalter zeigen nach Missbrauchserfahrungen häufig eine Rückentwicklung oder eine stagnierende Entwicklung. Dinge, die sie längst erlernt hatten, sind plötzlich wieder weg. Das können sprachliche Fähigkeiten sein oder körperliche, etwa wenn Kinder ohne ersichtlichen Grund plötzlich wieder einnässen. Es können aber auch völlig andere Symptome sein, die vermeintlich aus heiterem Himmel auftreten, ja sogar aus eigentlich freudigen Anlässen, wenn zum Beispiel ein Geschwisterkind geboren wird. Gerade bei Vorschulkindern sind die Hinweise darauf, dass innerlich in ihnen etwas vorgeht, sehr unspezifisch – da muss man ganz genau hinschauen.

Die Polizei hat die Gartenlaube in der Kleingartenanlage in Münster mit Flatterband abgesperrt. © Quelle: imago images/Kirchner-Media

Sind Hinweise auf Missbrauch bei älteren Kindern eindeutiger?

Bei Zehn- oder Zwölfjährigen gibt es jedenfalls spezifischere Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung: Oft sind das Schlafstörungen, Albträume und Flashbacks. Erinnerungen an die Tat, einzelne Bilder laufen dann vor ihrem inneren Auge ab wie ein Film. Manchmal zeigen sich die Kinder auch gereizt, aggressiv und unkonzentriert. Missbrauchsopfer sind nicht immer traurig, zurückgezogen und ängstlich. Auf Grundlagen unserer Forschung kann ich sagen: Wir sehen bei diesen Kindern das ganze Spektrum an Gefühlen und Problemen – manchmal auch bei einem einzelnen Fall.

Wie werden diese Kinder dann erwachsen?

Das hängt davon ab, wie schnell und welche Form von Hilfe Kinder bekommen. Wichtig ist, dass sie so schnell wie möglich nach der Tat Hilfe bekommen, gerade dann kann eine Traumatherapie sehr wirksam sein. Nach einer Inobhutnahme sollte zeitnah eine Diagnose gemacht werden – da gibt es viele leitlinienkonforme Angebote. Trotzdem werden den Kindern die passenden Hilfen nicht immer zuteil.

In einigen Bundesländern arbeitet man an dem Thema, NRW etwa hat frühzeitig flächendeckend auch Kinder-Trauma-Ambulanzen eingeführt, um schneller passende Therapieangebote vermitteln zu können. Die zeitliche Nähe ist auch deshalb wichtig, weil die Kinder so weiter in einer Alltagsstruktur bleiben. Viele Traumata gehen mit Angst und Vermeidung einher – man zieht sich zurück, schottet sich ab. Das ist für die Verarbeitung aber destruktiv, die sozialen Folgen der Tat werden dadurch eher noch verstärkt. Bei Kindesmissbrauch ist daher auch der Rat an die unterstützenden Eltern (wenn nicht Eltern Täter sind), nicht alle Regeln auszusetzen – den Alltag zu erhalten. Für Kinder kann es schrecklich sein, wenn plötzlich gar nichts mehr gilt.

Wie ist die Prognose für Kinder, die missbraucht worden sind?

Wie schon betont: Es gibt Kinder, die nach adäquater Therapie sehr gut am Leben teilhaben. Dass Missbrauch immer gleich “Seelenmord” ist, sollte deshalb auch aus dem Sprachgebrauch gestrichen werden – denn jedes Kind kann trotz schwerster Erfahrungen in ein gutes Leben finden.

Forschungen zeigen: Etwa ein Drittel der Missbrauchsopfer kommt nach Belastungsphasen und entsprechender Behandlung im Leben später gut zurecht. Ein weiteres Drittel kommt ganz ohne Therapie aus. Das übrige Drittel leidet ein Leben lang unter der Missbrauchserfahrung, unter anderem durch weitere psychische Erkrankungen, und schleppt sich von Therapie zu Therapie. An dieser Quote wollen wir weiter arbeiten.

Was können Eltern, Erzieher, Ermittler tun, um Missbrauch zu erkennen oder zu verhindern?

Was wir aus dem Fall in Münster lernen, ist auch, dass wir an der Risikoabschätzung arbeiten müssen. Kinder haben keine Chance, sich durch eigenes “Neinsagen” zu schützen, so etwas wie Risikoprävention vorzunehmen – das liegt allein bei den Erwachsenen. Auch im Kindesmissbrauchsfall von Staufen 2017 war der Täter vorbestraft – und der Partner der Kindsmutter, die ebenfalls zur Täterin wurde. Das Schema, wo Frauen als Wegschauende oder gar als Mittäterin eine zentrale Rolle spielen, das müssen wir stärker in den Blick nehmen. Das ist bisher ein blinder Fleck. Die Rolle der Mütter müssen wir stärker zusammenbringen mit solchen Taten.

Auch an der Verfolgung der Taten muss man arbeiten: Bisher ist es strafrechtlich nötig, den Beschuldigten Einzeltaten nachzuweisen, um diese anzuklagen. Missbrauchte Kinder sind aber oft nicht in der Lage, eine belastbare Aussage zu machen – gerade wenn der Missbrauch alltäglich und nicht einmalig vorkam. Gerade wenn ihnen so viel passiert ist wie im Fall Staufen oder jetzt in Münster, ist es ihnen meist unmöglich, einzelne Taten mit Ort- und Zeitangabe zu benennen. Dass es nun immer häufiger Videomaterial gibt, eröffnet die Chance, dass man diesen Kindern wenigstens strafrechtlich gerecht wird – und sie nicht vor Gericht selbst aussagen müssen.