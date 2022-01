Tödliche Schüsse auf Polizisten: Tatverdächtiger war polizeibekannt

Anzeige

Berlin/Mainz. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen, der bereits polizeibekannt ist. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Sicherheitskreisen erfuhr, war er in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen. Der Mann soll einen Waffenschein haben.

Tödliche Schüsse fielen gegen 4.20 Uhr

Die tödlichen Schüsse auf die beiden jungen Polizisten - eine Frau und ein Mann - fielen laut Polizei am Montagmorgen bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 im rheinland-pfälzischen Ulmet etwa um 4.20 Uhr. Zur Frage, aus welchen Regionen des Saarlandes die beiden Opfer stammten, machte die Staatskanzlei in Saarbrücken zunächst keine Angaben.