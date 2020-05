Rivalisierende Clan-Familien liefern sich Massenschlägereien auf offener Straße

Anzeige

Anzeige

Essen. In Essen haben Spezialkräfte der Polizei am Samstag drei Wohnungen im Stadtteil Horst durchsucht. Die Durchsuchungen stünden im Zusammenhang mit zwei Massenschlägereien am Montag und Freitag, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Personen waren deshalb am Freitag festgenommen worden.

Bei der Schlägerei am Freitag mit etwa 20 Beteiligten waren drei Menschen leicht verletzt worden. Hintergrund könnte nach Polizei-Angaben Clan-Kriminalität sein, es gehe wohl um rivalisierende Familien. "Es sind offensichtlich Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen dort, die schon längere Zeit schwelen", sagte der Sprecher. Die "Besondere Aufbauorganisation Aktionsplan Clan" ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.

Spezialeinheiten im Einsatz

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im Zuge der Ermittlungen seien Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen erwirkt worden. Weil es Hinweise gegeben habe, dass die Bewohner über Waffen verfügen könnten, seien Spezialeinheiten hinzugezogen worden. Die Durchsuchungen seien aber problemlos abgelaufen. Weitere Festnahmen am Samstag habe es nicht gegeben.

Anzeige

RND/dpa