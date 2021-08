Ritsche-ratsche! - Franzose verwandelt Gebrauchtwagen mit Säge in ein Cabriolet

Anzeige

Meunet-sur-Vatan. Sommer, Sonne und kein Geld fürs Cabrio: In dieser Situation hat ein Franzose kurzerhand zur Säge gegriffen und seinen alten Gebrauchtwagen mit einem offenen Verdeck ausgestattet.

Autobahnpolizisten stoppten das ungewöhnliche Gefährt mit abgetrenntem Dach auf der Autobahn A20 Richtung Atlantikküste, wie die Polizeibehörde auf Facebook mitteilte.

Audi-Logo am Kühlergrill, BMW-Signet an der Heckklappe

Damit der über 20 Jahre alte Citroën-Xantia mehr hermacht, hatte der Bastler ihn mit einem Audi-Logo am Kühlergrill und einem BMW-Logo an der Heckklappe ausgestattet. Entsprechend der Vorschriften sei das „Concept Car made in France“ aus dem Verkehr gezogen worden, schrieb die Polizei.

In der Kommentarspalte hagelte es indes Kritik. „Ich sehe nicht, wo das Problem ist, die Gendarmen hätten ruhig ein Auge zudrücken können“, schrieb ein Nutzer. „Haben die nichts Besseres zu tun“, kommentierte ein anderer die Polizeiaktion, besser solle auf Drogenhändler Jagd gemacht werden.

„Ich weiß nicht, ob das Gefährt zum Anlocken von Mädels taugt“, grübelte unterdessen ein weiterer Leser, für den Autos offenbar Instrumente der Zweisamkeitsanbahnung sind. „Vielleicht nachts, bei Nebel, und mit ein paar Promille...“