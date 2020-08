Risikofaktor Abifahrt: Reiseveranstalter halten sich bedeckt

Anzeige

Donzdorf. Ein Partyurlaub in Kroatien ist für mindestens 18 Abiturienten und 50 Kontaktpersonen in Quarantäne geendet. Mitglieder einer Gruppe aus dem Kreis Göppingen (Baden-Württemberg) hatten auf der Rückreise Symptome von Covid-19 gezeigt, neun Teilnehmer wurden daraufhin positiv getestet. Auch Abiturienten aus Bayern sollen sich infiziert haben. Organisiert wurde die Abifahrt von einem bundesweit tätigen Party-Reiseveranstalter aus Hamburg.

Zwei Tage nach Bekanntwerden löst der Fall auch über die Grenzen von Göppingen hinaus Empörung aus. Auch Donzdorfs Bürgermeister Martin Stölzle äußerte sich. “Natürlich kann sich jeder in die Situation von Abiturienten hineinversetzen, die im Überschwang der Gefühle feiern möchten”, sagte er. Es seien aber erwachsene Menschen, die das Risiko einschätzen könnten. “Das muss man von volljährigen Abiturienten auch erwarten können.”

Veranstalter weist Kritik von sich

Zudem stellt sich vielen die Frage: Wie konnte das überhaupt passieren? Der Veranstalter Maxtours weist gegenüber der “Südwest Presse” und der “Heidenheimer Zeitung” jede Kritik von sich. Das Unternehmen kümmere sich nur um Transport und Unterkunft der Abiturienten, wird der Geschäftsführer zitiert. “Wir wissen auch nicht, was die Gäste da unten gemacht haben.”

Die Reise der Abiturienten habe zudem neun Tage gedauert. “Es ist ja nicht gesagt, dass sich alle Gäste in Kroatien angesteckt haben”, betont der Geschäftsführer. In den Clubs am beliebten Zrce Beach würden die Corona-Regeln des Landes gelten. In die drei größten Clubs passten jeweils rund 6000 Besucher. “Jetzt sind nur 1000 erlaubt”, so der Reiseveranstalter. Maxtours sei nach der Reise vom Gesundheitsamt gebeten worden, die Kontaktdaten aller Reiseteilnehmer herauszugeben.

Kurz vor der Reise sollen mehrere Abiturienten der geplanten Fahrt die Reise abgesagt haben, berichtet die Zeitung. Zwei Drittel der Donzdorfer Abiturienten hätten sich gegen die Teilnahme entschieden. Das andere Drittel fuhr. “Glücklich war diese Entscheidung sicher nicht”, so der Bürgermeister.

Veranstalter mauern

Dass Abifahrten in Corona-Zeiten generell ein heikles Thema sind, zeigt eine Recherche des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Telefonisch möchten wir von Veranstaltern erfahren, welche Sicherheitsmaßnahmen sie auf ihren Party-Reisen treffen - äußern möchte sich fast niemand. Andere antworten per Mail, wollen aber nicht zitiert werden.

Konkreter werden nur die Unternehmen, die in diesem Jahr gänzlich auf Abifahrten verzichten. “Wir veranstalten in diesem Jahr keine Abireisen, sondern planen diese erst für 2021 wieder”, teilt Kristina Oehler, Geschäftsführende Gesellschafterin des Bielefelder Reiseunternehmens Ruf Jugendreisen, mit. In diesem Jahr gebe es ausschließlich Fahrten, die “keinen Partycharakter” hätten - etwa nach Holland, in den Süden Italiens oder nach St. Peter Ording.

“Dafür haben wir ein Schutzkonzept welches durch die betreuenden Reiseleiter umgesetzt, kontrolliert und gegebenenfalls sanktioniert wird”, erklärt Oehler. Dazu gelte auch ein Mund-Nase-Schutz in Bussen, beim Essen und in öffentlichen Räumen, Desinfektion von Tischen, Bänken und Sanitäranlagen. “Es werden Kohorten gebildet, in denen man Unternehmungen machen kann, diese werden von Reiseleitern betreut und diese wohnen und essen zusammen. Diese Schutzkonzept ist von verschiedenen öffentlichen Stellen als sehr gut eingestuft worden”, erklärt Oehler. Coronafälle habe man bislang nicht verzeichnen müssen.

Für das kommende Reisejahr vertraut Oehler in die Wissenschaft: “Wir hoffen, dass im nächsten Jahr der Impfstoff da ist und man dann wieder mehr Freiheiten hat. Das werden wir den Winter über beobachten und danach planen.”

“Abfeiern und Eskalieren”

Auch die Aby GmbH aus Worpswede bietet in diesem Jahr keine Abireisen an. “Wir nehmen die Corona-Pandemie sehr erst. Vorsichtshalber haben wir sämtliche Reisen für 2020 storniert. Gleiches gilt für unsere Abiturfeiern und Abibälle. Für 2021 erarbeiten wir bereits umfangreiche Sicherheitskonzepte mit unseren Partnern”, teilt Geschäftsführer Felix Scholz mit.

Auf der Website des Veranstalters Maxtours hingegen wird auch in Zeiten der Corona-Pandemie weiter mit einem ausgelassenen Party-Urlaub in Kroatien geworben. Zwar wird auch hier auf das Coronavirus hingeweisen, auf der Übersichtsseite für den Partystrand Zrce heißt es jedoch: “Party hard! Enjoy harder!”. Oder: “Abfeiern? Eskalieren? Durchdrehen mit zig anderen Partyholics am weißen Sandstrand? Das ist Kroatien, das ist Novalja!”

Wohin der ausgelassene Partyurlaub führen kann, hat nun der Fall aus dem Kreis Göppingen gezeigt.