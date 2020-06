Riesiges Betonteil stürzt auf Bahnstrecke Münster-Osnabrück

Anzeige

Münster. In Telgte in Münsterland ist am Freitag ein riesiges Betonstück von einer Brücke abgebrochen und auf die Gleise gestürzt. Nördlich des Vadruper Bahnhofs blockiert es seither die Bahnstrecke Münster-Osnabrück.

Die Gleise sind nicht mehr befahrbar, die Strecke ist blockiert. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Sperrung auch über das Wochenende aufrechterhalten werden muss, berichten die “Westfälischen Nachrichten”. Die Oberleitungen in beide Richtungen seien abgerissen worden und müssten repariert werden - zudem muss der Beton auf den Gleisen abtransportiert werden.

“Einer Katastrophe entgangen”

Glücklicherweise fuhr zur Zeit des Vorfalls kein Zug auf den Gleisen - sonst wäre es zu einer Katastrophe gekommen, ist sich die Feuerwehr sicher. “Der Zug wäre auf jeden Fall entgleist”, zitiert die Zeitung den Wehrführer der Feuerwehr in Telgte, Alfons Huesmann.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn steht vor dem Betonelement. © Quelle: Guido Kirchner/dpa

Er schätzt, dass 20 bis 30 Tonnen Beton in die Tiefe gestürzt sind. Statistiker seien zum Orts des Geschehens gerufen worden um zu prüfen, ob die gesamte Brücke einsturzgefährdet ist. Erst nach der Untersuchung könne entschieden werden, wann die Strecke wieder freigegeben werden kann.

Erst im April war ein Güterzug in Auggen bei Freiburg schwer verunglückt, nachdem ein Betonteil vom Rohbau einer Brücke auf die Gleise gestürzt war. Der Lokführer kam bei dem Unglück ums Leben.