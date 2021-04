Riesiger Felsbrocken kracht in Haus in Österreich

Anzeige

Neustift im Stubaital. Ein mehrere Meter hoher Felsblock ist in Österreich in eine Hauswand gekracht und hat eine Ferienwohnung schwer beschädigt. „Das Glück war, dass derzeit niemand die Ferienwohnung benutzt“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Der Felsblock hat die Hauswand durchschlagen. © Quelle: Zeitungsfoto.At/Daniel Liebl/APA

Vorsorglich mussten aber 14 Menschen umliegende Häuser verlassen. Der Felsblock hatte sich in der Nacht zum Karfreitag etwa 150 Meter oberhalb von Neustift im Stubaital gelöst. Die Gemeindestraße wurde vorerst gesperrt und ein Geologe hinzugezogen, um die Lage zu beurteilen.