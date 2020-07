Riesiger Bär hält Nickerchen im Planschbecken einer Familie

Anzeige

Fort Valley. In diesem Planschbecken ist jetzt kein Platz mehr. Ein Schwarzbär hat es sich darin gemütlich gemacht und hält ein Nickerchen.

Der kleine Plastikpool steht im Garten von Regina Keller. Sie lebt im Land USA in einer Gegend, in der es viele Schwarzbären gibt. Schon oft hat sie wilde Tiere in ihrem Garten beobachtet. So einen großen Bären hat sie aber schon lange nicht mehr gesehen.

Bär tastet sich langsam vor

“Er ist durch den Garten gewandert und ist zum Pool gegangen”, erzählte sie Reportern. Dort habe er eine Tatze ins Wasser gehalten, sei dann reingeklettert und habe sich hingelegt. Regina Keller freute sich, dass sie das beobachten konnte.