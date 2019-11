Riesige Spinne löst Panik in Heidelberger Supermarkt aus

Anzeige

Heidelberg. In einem Discounter in Heidelberg hat eine Spinne am Montag Panik unter den Kunden ausgelöst. Wie das Portal Heidelberg24 berichtet, wurde in dem Geschäft eine riesige Spinne entdeckt. Das Tier soll mehrere Zentimeter groß gewesen sein und hatte sich in einer Kiste versteckt.

Viele Kunden sollen es mit der Angst zu tun bekommen haben. Die alarmierte Berufstierrettung Rhein Neckar konnte den Störenfried jedoch schnell ausfindig machen und postete ein Foto des Krabbeltiers auf Facebook.

Bei der Spinne handelt es sich um eine heimische Kräuseljagdspinne. Wichtigsten Nachricht für die Kunden: Die Spinne ist nicht giftig - sie sorgt lediglich durch ihre Größe regelmäßig für Aufregung. Die Berufstierrettung machte allerdings darauf aufmerksam, dass noch weitere Spinnen zur Untermiete in Supermärkten wohnen könnten. Der Grund dafür: Spinnen mögen es auch im Winter lieber warm.

RND/joe