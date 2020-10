Riesige „Borat“-Gummipuppe schippert in London halbnackt auf der Themse

Anzeige

Anzeige

London. Eine riesige, liegende, nur mit einer Maske bekleidete „Borat“-Puppe hat in London für Aufsehen gesorgt. Die etwa 15 mal fünf Meter große aufblasbare Figur des vom Komiker Sacha Baron Cohen kreierten kasachischen Kultreporters schipperte am Donnerstag zwischen der Tower Bridge und dem Riesenrad London Eye auf der Themse hin und her.

Passanten filmten und fotografierten die ungewöhnliche schwimmende Attraktion vom Ufer aus. Anlass für die Aktion: der Start der Filmfortsetzung „Borat Subsequent Moviefilm“. 14 Jahre nach der Kultsatire „Borat“ (2006) kehrt Cohen zurück in seine berühmteste Rolle.

Die Komödie im „Mockumentary“-Stil ist ab Freitag beim Streaminganbieter Amazon Prime zu sehen.